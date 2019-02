Ratna Sarumpaet Kirim Pesan hingga 5 Kali ke Rocky Gerung, Bohong ke Said Iqbal Sambil Menangis

TRIBUN-TIMUR.COM-Terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet disebut mengirimkan foto wajahnya yang lebam kepada Rocky Gerung hingga lima kali.

Pada 25 September 2018, Ratna Sarumpaet mengirim foto wajahnya yang lebam dengan dua pesan berbeda berisi, "21 September 2018 jam 18.50 WIB, area Bandara Bandung" dan "Not For Public".

Kemudian, pada 26 September 2018, Ratna Sarumpaet kembali mengirimkan pesan kepada Rocky Gerung berisikan, "Sakit seputar rongga mata, retak di pelipis dan rahang, tak sepedih kitab terkoyak di tangan kanan, menganga".

"Terdakwa kembali mengirim beberapa foto wajahnya yang lebam dan bengkak dengan pesan 'Hari Ke-5'," kata jaksa Pajaman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

Pada 27 September 2018, terdakwa mengirimkan pesan kembali kepada Rocky Gerung yang berisi, "Hei Rocky, negerinya makin gila dan hancur, need badly".

Pesan kedua bertuliskan, "Need You Badly. Pasti kamu bahagia sekali di sana ya, penghormatan pada alam, bless you".

Pada 28 September 2018, Ratna kembali mengirimkan foto wajah lebam dengan pesan "Day 7th". Terakhir, Ratna mengirimkan foto wajahnya yang lebam kepada Rocky Gerung pada 29 September 2018.

"Dengan memberikan pesan (kepada Rocky Gerung), 'Mungkin aku tidak harus ngotot membantu memperbaiki bangsa yang sudah terlanjur rusak ini. It's painful'," kata Pajaman membacakan pesan Ratna.

Cerita Kebohongan Ratna Sarumpaet

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pajaman menyebut terdakwa Ratna Sarumpaet menceritakan berita bohong tentang penganiayaan dirinya kepada Said Iqbal sambil menangis.