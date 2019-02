Perkenalkan Kampus, Himapsika FKIP UMMA Maros Gelar Try Out Akbar

TRIBUN MAROS.COM, TURIKALE - Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika (Himapsika) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muslim Maros (UMMA), akan menggelar try out akbar, Minggu 3 Maret mendatang.

Kegiatan bekerjasama dengan JILC tersebut, digelar untuk membantu dan mempermudah siswa menjawab soal-soal Ujian Nasional.

Ketua Umum Himapsika FKIP UMMA, Suriani mengatakan, Kamis (28/2/2019) try out tersebut akan melibatkan sejumlah pelajar SMA sederajat yang ada di 14 kecamatan.

"Try out digelar di Baruga B Kantor Bupati Maros. Semua pelajar SMA yang akan Ujian Nasional, bisa datang menjadi peserta. Try out ini akan sangat membantu para siswa saat UN," kata Suriani.

Selain mempermudah menjawab soal dengan trik dan tips tertentu, try out juga membantu pelajar untuk meningkatkan rasa percaya diri.

Try out juga akan dimanfaatkan untuk memperkenalkan Prodi Pendidikan Fisika UMMA kepada peserta.

"Tentunya banyak manfaat saat menjadi peserta try out. Peserta akan diajari trik atau tips jawab soal UN dengan cepat dan benar. Nanti kami juga akan perkenalkan Prodi Pendidikan Fisika," katanya.

Wakil Dekan II bidang Administrasi dan SDM FKIP UMMA, Ince Nasrullah berharap melalui try out tersebut, semua soal bisa dijawab dengan lancar dan tepat.

Pelajar juga diminta untuk menjalin kerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika dan JILC.

"Ini juga menjadi ajang sosialisasi UMMA, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terpenting, kami perkenalkan kepada siswa, berbagai program studi yang ada di FKIP UMMA," katanya.