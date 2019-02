Pengamat: Ambulan dan Pengobatan Gratis Jadi Kampanye Caleg Paling Efektif

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Calon legislator dari level kabupaten/kota hingga pusat menggunakan layanan kesehatan untuk kampanye pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Pengamat politik Universitas Hasanuddin Makassar, Ali Armunanto SIP MSi mengatakan, layanan kesehatan memang menjadi favorit, karena kondisi masyarakat dan fasilitas layanan kesehatan kita terbatas.

"Sehingga, layanan kesehatan memudahkan mendekatkan caleg dengan masyarakat," kata dosen bidang Pemilihan Umum ini, Kamis (28/2/2019).

Ia menganggap, kampanye dengan layanan kesehatan bisa melekat dalam pikiran masyarakat telah dibantu.

Karenanya fasilitas kesehatan seperti ambulans gratis dan pengobatan gratis jadi favorit caleg dan masyarakat.

Beberapa caleg yang menggunakan layanan kesehatan ambulance seperti caleg PPP Nur Syahadat Syam, Caleg PAN Mukhtar Tompo, Caleg Gerindra Darmawangsa Muin, Caleg Golkar Kadir Halid.

Selain itu, caleg Nasdem Andi Rachmatika Dewi dan Dr Bob Wahyudin juga melakukan pemeriksaan kesehatan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mengizinkan kepada para calon legislator (caleg) untuk menggunakan Ambulance dalam masa kampanye.

Namun, KPU tidak mengatur hingga persyaratan umum mobil ambulance seusai dengan S.K. MENKES No, 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar IGD RUMAH SAKIT, Kepmenkes No. 0152/YanMed/RSKS/1987, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik dan Kepmenkes No 143/Menkes-kesos/SK/II/2001, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik.(*)