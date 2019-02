Lirik Lagunya Dianggap Vulgar, Begini Protes Bruno Mars ke KPID Jawa Barat, Singgung Ed Sheeran 

TRIBUN-TIMUR.COM-Penyanyi asal Amerika Serikat (AS), Bruno Mars menanggapi kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat yang membatasi penayangan dua lagu hits.

Dua lagu hits Bruno Mars yang dibatasi pemutarannya di seluruh Provinsi Jawa Barat, sesuai surat edaran KPID, masing-masing berjudul That's What I Like dan Versace on the Floor.

Berdasarkan surat edaran bernomor 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019, dua lagu Bruno Mars tersebut termasuk dalam 17 lagu bahasa Inggris yang liriknya dinilai vulgar atau mengandung tema kehidupan dewasa.

"Kepada Indonesia, saya memberi kalian lagu-lagu hits (seperti) Nothin On You, Just The Way You Are dan Treasure. Jangan samakan saya dengan penyimpangan seksual itu," tulis Mars dalam akun Twitter @BrunoMars, Kamis (28/2/2019) pagi.

Sambil me-retweet artikel TIME tentang pembatasan lagunya tersebut, Bruno Mars juga menuliskan candaan berbau sarkasme dan membawa nama rekannya sesama musisi, Ed Sheeran.

Sebagai informasi, satu lagu Sheeran berjudul Shape of You juga masuk ke dalam daftar lagu-lagu yang dibatasi KPID Jawa Barat.

"(Lagu) Saya pernah "meledak" di Indonesia. Lalu kini datang Ed Sheeran bersama liriknya yang sakit menyimpang, membuat kami semua dalam masalah! Terima kasih, Ed," tulis Mars.

"I’m in love with the shape of you? (penggalan lirik Shape of You). Serius @edsheeran? Kau monster! Jangan buat saya menyebut Thinking Out Loud. Kau tidak malu?" kicau Bruno Mars.

Selain lagu Bruno Mars dan Ed Sheeran, single hits Agnez Mo yang dinyanyikannya bersama rapper Chris Brown berjudul Overdose juga dibatasi pemutarannya di Jawa Barat.

Daftar Lagu yang Dibatasi KPID Jabar

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat membatasi penayangan 17 lagu berbahasa Inggris, baik dalam bentuk lagu atau video klip.