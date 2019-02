Lagu Bruno Mars Dilarang Tayang di Jawa Barat, Ada Lagu Angez Mo feat Chris Brown Juga,Karena Vulgar

TRIBUN-TIMUR.COM - Penyanyi asal AS, Bruno Mars, menanggapi kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat yang melarang penayangan dua lagunya.

Larangan itu yakni membatasi waktu penayangannya.

Lagu "That's What I Like" dan "Versace on the Floor".

Berdasarkan surat edaran bernomor 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019, dua lagu Mars termasuk dalam 17 lagu bahasa Inggris yang liriknya dinilai vulgar atau mengandung tema kehidupan dewasa.

"Kepada Indonesia, saya memberi kalian lagu-lagu hits (seperti) “Nothin On You", “Just The Way You Are", & “Treasure”. Jangan samakan saya dengan penyimpangan seksual itu," tulis Mars dalam akun Twitter-nya, @BrunoMars, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (28/2/2019).

Baca: Video Viral Siswa Bertanya ke Gurunya yang Berpeci Sambil Merekam dengan Bahasa Kotor, Tonton Disini

Sambil me-retweet artikel TIME tentang pembatasan tersebut, Bruno Mars juga menuliskan candaan berbau sarkasme dengan membawa-bawa nama rekannya sesama musisi, Ed Sheeran.

Sebagai informasi, satu lagu Sheeran berjudul "Shape of You" juga masuk ke dalam daftar lagu-lagu yang dibatasi itu.

"(Lagu) saya pernah "meledak" di Indonesia. Lalu kini datang Ed Sheeran bersama liriknya yang sakit menyimpang, membuat kami semua dalam masalah! Terima kasih, Ed," tulis Mars.

“I’m in love with the shape of you?” (penggalan lirik "Shape of You").Serius @edsheeran? Kau monster! & jangan buat saya menyebut “Thinking Out Loud". Kau tidak malu?" tambahnya.

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :