TRIBUN-TIMUR.COM - Ditanya Apakah Kaya Membuat Bahagia, Siapa Sangka Bill Gates Jawab Begini

Sebagai orang awam, terkadang banyak yang ingin cari tahu seperti apa kehidupan konglomerat Kaya Raya.

Apalagi jika sosok yang dimaksud adalah orang terkaya di dunia seperti Bill Gates.

Baru-baru ini Billa Gates buka-bukaan tentang kehidupannya.

Bil Gates dan rumahnya. (homedesign7/kompas.techno)

Bebarapa waktu lalu, mantan bos Microsoft, Bill Gates, menggelar sesi AMA (Ask Me Anything) di forum online Reddit.

Pada sesi tersebut, Gates diserbu beberapa pertanyaan dari para pengguna Reddit, mulai dari topik edukasi, kesehatan, perubahan iklim, hingga tontonan favoritnya di layanan streaming film, Netflix.

Namun, ada sebuah pertanyaan menarik yang dilirik oleh Gates dan dijawab olehnya dengan percaya diri.

"Apakah menjadi orang kaya telah membuat Anda bahagia daripada Anda menjadi orang kelas menengah?" tanya salah satu pengguna Reddit bernama DanielAyon.

"Ya, karena saya tidak perlu khawatir memikirkan masalah biaya kesehatan atau pendidikan," Gates pun menjawab.