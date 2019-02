TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAAR - Kendall Jenner merupakan salah satu tamu pada malam penganugerahan piala Oscar 2019 telah berhasil digelar, Senin pagi waktu Indonesia (25/2/2019) di Amerika Serikat.

Piala Oscar merupakan salah satu penghargaan Amerika untuk menghargai karya dalam industri film. Tak heran jika artis terkenal dunia hadir dalam acara bergengsi ini.

Namun, Kendall Jenner sempat menarik perhatian, lantaran penampilannya saat menghadiri acara ini. Ia menggunakan baju bernuasa hitam dengan penampilan super seksi. Belahan tinggi di kedua sisi gaun ini membuat paha dan bagian pantat Kendall terlihat dengan jelas.

Dengan penampilan terbuka seperti itu, nampaknya Kendall seakan tak menggunakan dalaman (underwear).

Meskipun bukan hanya Kendall yang menarik perhatian, namun namanya menjadi trending pada Google hari ini, Selasa (26/2/2019).

Tak hanya itu juga, dalam kesempatan tersebut Kendall nampak berfoto bareng dengan ayahnya yang kini berganti kelamin menjadi perempuan, Caitlyn Jenner

Kendall dan ayahnya, Caitlyn Jenner ()

Siapa Kendall Jenner?

Dilansir dari wikipedia.org Kendall Nicole Jenner adalah bintang acara realita televisi dan model berkebangsaan Amerika Serikat.

Dia pada awalnya terkenal karena tampil di acara realitas televisi di siaran E! yang berjudul Keeping Up with the Kardashians.

Setelah bekerja di kampanye iklan dan pemotretan, Jenner mendapat terobosan di tahun 2014 dan 2015, berjalan di panggung untuk perancang busana kelas atas selama New York, Milan, dan Paris Fashion Weeks.