Syahrini Resmi Jadi Istri Reino Barack, Luna Maya Masih Simpan Foto Mantan, 'I do Still Love Him' 

TRIBUN-TIMUR.COM-Penyanyi Syahrini resmi menjadi istri dari Reino Barack, mantan kekasih Luna Maya.

Pernikahan Syahrini dengan Reino Barack dilangsungkan di Masjid Camii Tokyo, Jepang, Rabu (27/2/2019) pagi ini.

Kedekatan keduanya telah mencuat sejak hubungan Reino Barack dan Luna Maya berakhir.

Luna Maya juga sempat menyinggung soal 'Makan Temen' di akun instagramnya.

Namun meski hubungannya telah kandas, Luna Maya tampaknya belum melupakan sosok Reino Barack.

Hal tersebut tampak dari foto-foto keduanya masih terpampang nyata di akun instagram Luna Maya.

"It’s been an amazing and best 5 years of relationship, sorry for everything wrong I’ve done, and thank you for your wonderful support, it’s always a blessing to have you in my life, and sincerely I wish you happiness and peace,"

Postingan Luna Maya di Instagramnya (Instagram)

Melalui channel YouTube Boy William, Luna Maya sempat blak-blakan soal kandasnya hubungannya dengan Reino Barack.

Ia mengakui sejak awal hubungannya, sudah ada kendala besar, yakni restu dari keluarga Reino Barack.

"Saya tidak bisa bohong, apa yang terjadi dengan saya di masa lalu. Sejak awal saya bilang, ini tidak akan mudah, dengan siapapun,"kata Luna.