TRIBUNWIKI: Tokoh Asal Bugis Makassar Tersebar di Indonesia, Ini Mereka

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Berikut ini merupakan daftar putra-putri yang berasal dari tanah Bugis dengan sejuta prestasi dan pencapaian.

Tokoh ini bergerak dari berbagai bidang mulai dari artis, pejabat tingkat daerah hingga nasional, konglomerat dan masih banyak lagi.

Tentunya hasil pencapaian tersebut berasal dari usaha dan kerja keras yang tekun.

Hal ini membuat para tokoh menjadi sosok inspiratif dan patut diteladani.

Berikut daftar tokoh-yokoh bugis yang memiliki karir dan terkenal.

Agamawan

Ali Yafie – Mantan Ketua MUI

I Maddaung Lolobua, Penyebar paham animisme di Oulau Sulawesi

Raja Ali Haji – Ulama, sejarawan

Syamsi Ali – Imam Besar Masjid New York, Amerika Serikat

Syamsul Bahri Andi Galigo – Direktur Pengkajian Ahli Sunnah Walajamaah, Di Negara Brunei Darussalam.

Syech Yusuf Tajul Khalwati – Ulama, penyebar ajaran Islam. Pahlawan Nasional Afrika Selatan

Muhammad Nur Maulana – Ustad

Quraisy Shihab – Ulama dan Mantan Menteri Indonesia

Puput Melati – Pendakwah

Akademisi, ilmuwan, dan ahli

Anhar Gonggong – Sejarawan

Mario Teguh – Motivator dan Konsultan

Taruna Ikrar – Ilmuwan kedokteran International

Remy Sylado – Sastrawan

Ahmad Amiruddin – Ahli Kimia

Andi Amrullah – Sastrawan

Aktivis

Abraham Samad – Pejuang anti korupsi, Ketua KPK

Andi Mappanyukki – Pejuang kemerdekaan

Andi Mattalatta – Pejuang kemerdekaan, Tokoh olahraga nasional

Chairani Kalla – Aktivis kesehatan, pengusaha

Eduardus Cornelis William Neloe – Direktur Bank Negara Priode 2000–2005

Artis

Adriani Elisabeth – Anggota JKT48

Ali Yugo – Aktor film senior

Andi Arsyil Rahman – Aktor

Andi Fadly Arifuddin – Vokalis grup musik Padi

Andi Meriem Mattalata – Penyanyi

Andi Soraya – Aktris

Andi Rianto – Komposer, Musisi

Andi Tenri Natassa – Puteri Indonesia Pariwisata 2011

Anuar Zain – Penyanyi Lelaki no 1 Malaysia

Aspar Paturusi – Aktor

Baby Zelvia – Aktris

Dea Mirella – Penyanyi, mantan anggota Warna (grup musik)

Eva Celia Latjuba – Aktris

Evi Anggraini – Penyanyi Dangdut, D'Academy 2

Ismi Azis – Penyanyi

Hady Mirza – Second Singapore Idol

Jane Shalimar – Aktris

Kamasean Matthews – Penyanyi, Runner Up Indonesian Idol ketujuh

Kimberly Ryder – aktris dan model

Leroy Osmani – Aktor

Lisa Halim – Komposer, Musisi dan Penyanyi di Jepang

Lusi Rachmawati – Penyanyi, mantan anggota AB Three

Machica Mochtar – Penyanyi

Manohara Odelia Pinot – Model, Aktris

Meriam Bellina – Penyanyi, Aktris

Maria Bachok – Aktris dan Penyanyi legendaris Singapura tahun 1960an, Pelakon

Marini Zumarnis – Bintang Sinetron

Nina Tamam – Penyanyi

Nycta Gina – Aktris

Pance Pondaag – Penyanyi pop tahun 1980an

Sigit Purnomo Syamsuddin Said (Pasha) – vokalis band Ungu

Rachman Arge, Aktor, Tokoh Perfilman

Raihaanun, Aktris, istri Sutradara Teddy Suryaatmadja

Ririn Ekawati – Aktris

Rini Yulianti – Aktris

Romulo Radjadin – Musisi Kla Project

Rusyaedi Makmun – Vokalis Band Naff

Sarwana Thamrin – Penyanyi grup Warna (grup musik)

Sophan Sophiaan – Aktor

Sophia Latjuba – Model, Aktris

Siti Rahmawati – Penyanyi Dangdut, dikenal dengan nama Siti KDI

Taufik Batisah – First Singapore Idol

Ziana Zain – Malaysian Singer

Cici Paramida – Penyanyi Dangdut

Hannah Al Rashid – Aktris

Musdalifah Basri – Komedian

Rosalina Musa – Singapore Singer

Natasha Ryder – Aktris,Pembawa Acara,Adik Kimberly Ryder

Indah Permatasari – Aktris

Yuka Tamada – Penyanyi

Alessia Cestaro – Aktris

Ayu Dyah Pasha – Aktris

Once Mekel – Penyanyi

Tuti Maryati – Penyanyi Keroncong

Sri Rahayu (pelawak tunggal)

Deva Mahenra – Aktor

Edwin Lau – Model,Chef

Rina Hassim – Aktris

Patton Otlivio Latupeirissa – Penyanyi

Andre Hehanussa – Penyanyi

Daeng Harris – Aktor

Frans Tumbuan – Aktor

Andy Tielman – Musisi

Isam Surentu – Presenter

Ronny Sianturi – Penyanyi,Aktor

Rose Pandanwangi – Penyanyi

Marcell Darwin – Aktor

Yuna – Malaysian Singer

Dewiq – Penyanyi

Michella Putri – Aktris

Shawn Adrian Khulafa – Aktor,putra Andi Soraya

Muhammad Sabiq – Komedian

Hadidjah – Aktris

Swasti Sabdastantri – Musisi

Paramitha Rusady – Aktris

Rina Hasyim – Aktris

Lobow – Penyanyi

Mochtar Embut – Musisi

Muhammad Dhirga Mattuliang – Penyanyi

Rien Djamain – Penyanyi

Yayu Unru – Aktor

Fatih Unru – Komedian

Ikang Fawzi – Musisi

Idris Sardi – komposer,putra hadidjah

Lukman Sardi – Aktor

Santi Sardi – Aktris

Lia Ananta – Aktris

Asty Ananta – Aktris

Kevin Torsten – Aktor

Ariosakti Laurung – Komedian

Yuanita Christiani – Presenter

Deddy Mizwar – Aktor

Denny Sumargo – Aktor

Tara Basro – Aktris

Sekar – (artis cilik))

Muhammad Irsyad Basir – Penyanyi dangdut

Kiki Amalia – Aktris

Fita A. Ilham – Aktris

Puput Melati – Aktris

Maria Rahajeng – Aktris

Ferly Putra – Aktor

Sandhy Sondoro – Penyanyi

Mario Maurer – Aktor Thailand

Jessica Torsten – Aktris

Atlet

Ahmad Amirudin – Pesepak bola

Andi Lala – Pesepak bola

Andi Oddang – Pesepak bola

Asri Akbar – Pesepak bola

Hamka Hamzah – Pesepak bola

M. Basri – Pesepak bola, pelatih

Isnan Ali – Pesepak bola

Ramang – Pesepak bola

Syamsidar – Pesepak bola

Syamsul Bachri Chaeruddin – Pesepak bola

Zulkifly Syukur – Pesepak bola

Liong Siang Sie – Pedayung

Kusuma Wardhani – Pemanah

Achmad Tolle – Pesepak bola

Sunar Sulaiman – Pesepak bola

Rachmat Latief – Pesepak bola

Ronny Pattinasarani – Pesepak bola

Rosiana Tendean – Pebulu Tangkis

Maulwi Saelan – Pesepak bola

Muhammad Rahmat – Pesepak bola

Hendra Ridwan – Pesepak bola