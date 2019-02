Hasil Survei Elektabilitas Terbaru, PoliticaWave Rilis Prabowo-Sandiaga Ungguli Jokowi-Ma'ruf 

TRIBUN-TIMUR.COM-Usai Debat Kedua Pilpres 2019 pada 17 Februari 2019 lalu, hasil survei elektabilitas kedua pasangan terus mengalami perubahan.

Hasil survei terbaru, bahkan merilis pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengungguli pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Selasa (26/2/2019).

Dikutip dalam laman resmi PoliticaWave, pasangan Prabowo-Sandiaga unggul tipis dalam kategori net sentiment.

PoliticaWave menyajikan sejumlah survei setelah debat berlangsung hingga Senin (25/2/2019), dari berbagai rekaman di media sosial.

Di antaranya 'Trend of Awarness', 'Candidate Electability', 'Share of Awarness', 'Share of Citizen' dan 'Sentiment'.

Elektabilitas Kandidat

Di kategori net sentiment dalam elektabilitas capres, pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf disalip pasangan 02 Prabowo-Sandiaga.

Di kategori elektabilitas, ditampilkan posisi kandidat dalam net sentiment (Pendapat atau perasaan dari konsumen yang dinyatakan di media sosial), EMSS (Earned Media Share of Voice by Sentiment, diukur dalam konteks kategori suatu produk).

Kemudian 'unique user' (Jumlah orang yang mempercakapkan tentang brand di media sosial, tetapi bukan jumlah percakapannya), dan Buzz (Buzz adalah percakapan yang terjadi atas suatu brand di media sosial).

Pasangan 02 unggul dalam kategori net sentiment, sedangkan dalam kategori lainnya, 01 masih memimpin, meski hasilnya menurun, dibandingkan dengan Senin (18/2/2019) lalu.

Kandidat dapat dikatakan baik apabila memiliki sentimen indeks yang lebih besar daripada kandidat lain.

