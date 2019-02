BNI Geber KPR Griya Segmen Milenial, Tawarkan Tenor Hingga 25 Tahun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Wilayah (Kanwil) Makassar yang membawahi Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Maluku terus menggeber penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Griya utamanya segmen milenial.

Head of Consumer Banking BNI Wilayah Makassar Hadi Santoso mengatakan, sektor konsumer banking yang ramai adalah Milenial.

BNI pun sudah siapkan programnya, KPR Milenial.

"Kemudahannya banyak, mulau jangka waktu dipanjangkan 25 tahun. Jika sekarang bunga rerata 6 persen-7 persen. Di KPR milleal hanya 6,75 persen untuk dua tahun pertama," kata Hadi via WhatsApp, Selasa (26/2/2019).

Selain itu, kata Hadi, insentif lainnya seperti biaya provisi dari 1 persen menjadi setengah persen.

Seperti diketahui, pertumbuhan kredit di wilayah Makassar terbilang paling besar di Tanah Air.

Utamanya ekspansi kredit konsumer sudah memenuhi target 2018, yakni tumbuh 12 persen dan target terlampaui.

"Portofolio KPR griya untuk kanwil kami sudah tertinggi se-Indonesia. Ini menunjukkan potensi KPR griya masih sangat bagus," ujarnya.

Selain itu, kredit konsumer lainnya yakni kredit tanpa agunan juga diintenskan. khususnya untuk perusahaan ber-payroll di BNI.

Sebelumnya, CEO BNI Wilayah Makassar Faizal Arief Setiawan menyeriusi pasar mileilal. Bahkan ia pelajari pola hidup dan pergerakannya menarik.

"Dulu semuanya by buku, tabungan dan lainnya. Sekarang by kartu. Next by gadget," katanya.

Tidak sekadar KPR semata, milenial kita support kemudahan traveling dan nongkrong.

"Anak muda punya pendapatan cukup gede. Nah beberapa dari mereka ingin punya rumah, apartemen, dan travwling. Kita akan support. Pengen nongkrong kita juga dukung dengan aneka produk kerja sama dengan beberapa merchant kami," kata Faisal. (tribun-timur.com)

