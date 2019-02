BEI Lirik Prospek Saham Bola, Fahmi: Klub di Indonesia Potensial

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Makassar, Fahmi Amirullah melirik prospek saham bola di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan.

Menurutnya, pada prinsipnya aksi korporasi untuk IPO adalah mutlak dari internal perusahaan sesuai kebutuhan.

"Kalau kami dari BEI apabila ada pengajuan masuk tentu kami akan follow up termasuk klub sepak bola yang telah berbentuk PT serta memenuhi kriteria perusahaan yang bisa Go Public," kata Fahmi via pesan WhatsApp, Selasa (26/2/2019).

Namun memang untuk saat ini, kata dia belum ada satu pun klub bola di Indonesia yang melantai di BEI.

"Potensinya ada kalau diliat beberapa klub sepak bola kita yang sudah berbentuk PT. Saya pikir sudah cukup bagus dan struktur organisasi perusahaan juga sudah ada," katanya.

"Artinya dari governancenya sudah mulai ada," lanjutnya.

Apalagi basis massa atau supporter sudah kuat, itu bisa jadi modal juga.

"Artinya saat klub sepak bola listing, stand by investor mereka sudah ada yaitu supporter mereka sendiri. Sehingga hubungan emosional supporter semakin kuat," ujar Fahmi.

"Karena supporter merupakan bagian dari pemilik klub saat mereka miliki sahamnya," lanjutnya.

Tidak hanya itu, pengurus bola saat ini banyak dari pengusaha. "Harusnya sudah mereka pikirkan sumber pembiayaan klub dan sebagainya," ujarnya.