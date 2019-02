TRIBUNWIKI: Pemenang Aktor Pemeran Pembantu Terbaik di Piala Oscar 2019, Ini Profil Mahershala Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Malam penganugerahan piala Oscar telah berhasil digelar, Senin pagi waktu Indonesia (25/2/2019).

Piala Oscar adalah penghargaan film Amerika untuk menghargai karya dalam industri film.

Para pemenang dari berbagai kategori akan diberikan penghargaan berupa sebuah salinan patung oleh Academy Award of Merit, yang lebih dikenal dengan julukan Oscar.

Ajang penghargaan ini dimulai sejak 1953 dan saat itu hanya ditayangkan di beberapa negara. Hingga kini Piala Oscar disiarkan secara langsung lebih dari 200 negara.

Dari berbagai kategori yang mendapat piala Oscar ini, khusus kategori aktor pemeran pembantu terbaik dimenangkan Mahershala Ali.

Siapa Mahershala Ali?

Dilansir dari wikipedia.org Mahershalalhashbaz yang lebih dikenal Mahershala Ali adalah aktor Amerika Serikat.

Ali mengawali kariernya sebagai pemeran rutin dalam seri Crossing Jordan dan Threat Matrix, lalu memerankan tokoh Richard Tyler dalam seri fiksi ilmiah The 4400.

Film besar pertama yang melibatkannya adalah The Curious Case of Benjamin Button (2008) besutan David Fincher. Ia juga pernah terlibat dalam film Predators dan The Place Beyond the Pines. Ia memerankan tokoh utama dalam Free State of Jones yang mengambil latar Perang Saudara Amerika Serikat.

