TRIBUNWIKI: Digelar Hari Ini, Berikut Nominasi Lengkap Academy Awards 20198

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebentar lagi perhelatan penghargaan film bergengsi Hollywood akan digelar.

Yup, acara penghargaan Academy Awards ke-91 yang paling dinanti atau ajang perebutan Piala Oscar di perhelatan Academy Awards 2019 segera disiarkan secara langsung dari Dolby Theatre Los Angeles Amerika Serikat.

Academy Awards direncanakan akan tayang secara langsung pada 24 Februari 2019 pukul 5 malam waktu setempat melalui kanal TV ABC .

Yuk intip daftar lengkap Nominasi Academy Awards 2019, seperti dilansir tribunnews.com:

Best Picture:

"Black Panther"

"BLACKkKLANSMAN"

"Bohemian Rhapsody"

"The Favourite"

"Green Book"

"Roma"

"A Star Is Born"

"Vice"

Best Actor:

Christian Bale - "Vice"

Bradley Cooper - "A Star Is Born"

Willem Dafoe - "At Eternity's Gate"

Rami Malek - "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen - "Green Book"

Best Actress:

Yalitza Aparicio - "Roma"

Glenn Close - "The Wife"

Olivia Colman - "The Favourite"

Lady Gaga - "A Star Is Born"

Melissa McCarthy - "Can You Ever Forgive Me?"