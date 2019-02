TRIBUNWIKI: Best Picture Penghargaan Tertinggi Oscar, Ini Pemenangnya Sejak 1929 dan Nominasi 2019

TRIBUN-TIMUR.COM - Salah satu nominasi yang paling ditunggu dalam Academy Awards adalah Best Pictures.

Merupakan penghargaan paling bergengsi di dunia perfilman.

Penghargaan ini dengan judulbrikan kepada produser film, di penghujung acara.

Untuk 2019 ini, nominasi Best Picture yakni:

Best Picture A Star Is Born Black Panther BlacKkKlansman Bohemian Rhapsody The Favourite Green Book Roma Vice

Berikut judul-judul film yang memenangkan penghargaan ini, mulai dari tahun 1929 sampai dengan 2018.

* Academy Awards ke-1 pada 16 Mei 1929 dengan judul Wings



* Academy Awards ke-2 pada 3-Apr-30 dengan judul The Broadway Melody

* Academy Awards ke-3 pada 5-Nov-30 dengan judul All Quiet on the Western Front

* Academy Awards ke-4 pada 10-Nov-31 dengan judul Cimarron

* Academy Awards ke-5 pada 18-Nov-32 dengan judul Grand Hotel

* Academy Awards ke-6 pada 16 Maret 1934 dengan judul Cavalcade

* Academy Awards ke-7 pada 27 Februari 1935 dengan judul It Happened One Night

* Academy Awards ke-8 pada 5 Maret 1936 dengan judul Mutiny on the Bounty

* Academy Awards ke-9 pada 4 Maret 1937 dengan judul The Great Ziegfeld



* Academy Awards ke-10 pada 10 Maret 1938 dengan judul The Life of Emile Zola

* Academy Awards ke-11 pada 23 Februari 1939 dengan judul You Can't Take It With You

* Academy Awards ke-12 pada Februari 29, 1940 dengan judul Gone with the Wind

* Academy Awards ke-13 pada 27 Februari 1941 dengan judul Rebecca

* Academy Awards ke-14 pada 26 Februari 1942 dengan judul How Green Was My Valley

* Academy Awards ke-15 pada 4 Maret 1943 dengan judul Mrs. Miniver

* Academy Awards ke-16 pada 2 Maret 1944 dengan judul Casablanca

* Academy Awards ke-17 pada 15 Maret 1945 dengan judul Going My Way

* Academy Awards ke-18 pada 7 Maret 1946 dengan judul The Lost Weekend

* Academy Awards ke-19 pada 13 Maret 1947 dengan judul The Best Years of Our Lives

* Academy Awards ke-20 pada 20 Maret 1948 dengan judul Gentleman's Agreement

* Academy Awards ke-21 pada 24 Maret 1949 dengan judul Hamlet

* Academy Awards ke-22 pada 23 Maret1950 dengan judul All the King's Men



* Academy Awards ke-23 pada 29 Maret 1951 dengan judul All About Eve

* Academy Awards ke-24 pada 20 Maret 1952 dengan judul An American in Paris

* Academy Awards ke-25 pada 19 Maret 1953 dengan judul The Greatest Show on Earth

* Academy Awards ke-26 pada 25 Maret 1954 dengan judul From Here to Eternity

* Academy Awards ke-27 pada 30 Maret 1955 dengan judul On the Waterfront

* Academy Awards ke-28 pada 21 Maret 1956 dengan judul Marty

* Academy Awards ke-29 pada 27 Maret 1957 dengan judul Around the World in 80 Days

* Academy Awards ke-30 pada 26 Maret 1958 dengan judul The Bridge on the River Kwai



* Academy Awards ke-31 pada 6-Apr-59 dengan judul Gigi

* Academy Awards ke-32 pada 4-Apr-60 dengan judul Ben-Hur

* Academy Awards ke-33 pada 17-Apr-61 dengan judul The Apartment

* Academy Awards ke-34 pada 9-Apr-62 dengan judul West Side Story

* Academy Awards ke-35 pada 8-Apr-63 dengan judul Lawrence of Arabia

* Academy Awards ke-36 pada 13-Apr-64 dengan judul Tom Jones

* Academy Awards ke-37 pada 5-Apr-65 dengan judul My Fair Lady

* Academy Awards ke-38 pada 18-Apr-66 dengan judul The Sound of Music