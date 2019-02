Ini Video Penampilan Bradley Cooper dan Lady Gaga di Oscar 2019, Mesranya Bikin Baper!

TRIBUN-TIMUR.COM - Sepanjang film A Star Is Born, chemistry antar bintang utama film tersebut, Lady Gaga dan Bradley Chooper, sangat terasa. Sakan-akan keduanya benar-benar jatuh cinta.

Demikian pula saat keduanya tampil dalam sejumlah panggung bersama-sama. Fans pun berharap mereka jadian.

Apalagi saat Lady Gaga memutuskan pertunangan dengan kekasihnya, Christian Carino, tak lama sesudah film tersebut merebut hati banyak penonton dan juga penghargaan.

Meskipun saat ini Bradley Cooper tengah menjalin hubungan serius dengan supermodel Rusia Irina Shayk, fans tetap berharap Cooper menjalin hubungan dengan Gaga.

Penampilan Bradley Cooper dan Lady Gaga di Academy Awards 2019 atau yang juga sering disebut dengan Oscar 2019 menjadi penampilan yang sangat ditunggu.

Banyak fans yang penasaran seperti apa kemesraannya.

Penasaran? Berikut penampilan tersebut, yang diunggah oleh JCHGaming98 di akun YouTubenya.

Bradley Cooper dan Lady Gaga di Academy Awards 2019 atau yang juga sering disebut dengan Oscar 2019 ini menyanyikan lagu andalan mereka, Shallow. Lagu inijuga memenangkan piala Oscar untuk kategori lagu original terbaik.

Tentang A Star Is Born

A Star Is Born adalah film drama musikal romantis Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradarai oleh Bradley Cooper dan diproduseri oleh Bradley Cooper, Todd Phillips, Bill Gerber, Jon Peters dan Lynette Howell Taylor. Naskah film ini ditulis oleh Eric Roth, Bradley Cooper dan Will Fetters berdasarkan film A Star Is Born tahun 1937 karya William A. Wellman, Robert Carson, Dorothy Parker dan Alan Campbell. Film ini dibintangi oleh Bradley Cooper, Lady Gaga, Andrew Dice Clay, Dave Chappelle dan Sam Elliott.