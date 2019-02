Daftar Yuk, Red Gank Zona Sinjai Gelar Turnamen Futsal, Segini Hadiahnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kelompok suporter PSM Makassar, Red Gank Zona Sinjai menggelar turnamen futsal.

Turnamen tersebut bertajuk BRI Red Gank Sinjai Cup 2019 bertempat di Lapangan Indoor Sinjai, 18 hingga 23 Maret 2019 mendatang.

Ketua Panitia BRI Red Gank Futsal Cup 2019, Syamsul Rijal mengatakan turnamen ini hanya diikuti tim futsal dari dua daerah di Sulsel, yakni Kabupaten Sinjai dan Bone Selatan.

"Pesertanya khusus tim futsal yang ada di Sinjai dan Bone Selatan. Karena tujuan kami untuk pembinaan pemain lokal yang ada di Sinjai dan Bone Selatan untuk bisa membawa tim futsal kedua daerah di ajang lebih besar," papar Syamsul Rijal.

Untuk pendaftaran tim peserta kata Syamsu Rijal yang juga ketua Red Gank Zona Sinjai ini, akan dimulai dibuka pada hari ini, Senin (25/2/2019).

"Jadi pendaftar dikenakan biaya Rp. 400 ribu dan berhak mendapat kartu BRIZZI BRI secara free," imbau Syamsu Rijal.

Selain itu, jumlah uang tunai yang akan diberikan panitia terhadap para juara dengan total Rp. 16.000.000.

Dengan rincian, Juara 1 mendapatkan Rp. 6.000.000 + Trofy + Sertifikat, Juara 2 Rp. 4.000.000 + trofy + Sertifikat, Juara 3 bersama Rp. 2.000.000 trofy + Sertifikat.

"Sementara top skor Rp. 500.000 trofy + Sertifikat, best player Rp. 500.000 trofy + Sertifikat, best kiper Rp. 500.000 trofy + Sertifikat, dan best suporter Rp. 500.000 trofy + Sertifikat," jelas Syamsu Rijal.

Adapun ajang ini digelar juga atas proyek Red Gank Sinjai atas hasil Program Kerja (Proker).