Bohemian Rhapsody Berjaya, Rami Malek Aktor Terbaik, Ini Daftar Lengkap Pemenang Piala Oscar 2019 

TRIBUN-TIMUR.COM-Ajang penghargaan film paling bergengsi Hollywood, academy awards ke-91 atau yang biasa disebut Piala Oscar diselenggarakan di Dolby Theatre, Los Angeles, California, Amerika Serikat mulai pukul 5 pm waktu setempat atau pukul 05.00 WIB, Senin (25/2/2019).

Film Bohemian Rhapsody yang menceritakan biografi Freddie Mercury dan grup band Queen mengantongi banyak penghargaan.

Berikut daftar lengkap pemenang Piala Oscar 2019, beberapa pemenang nominasi akan disampaikan dalam update karena acara masih berlangsung.

Bohemian Rhapsody

Best Picture

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

“Bohemian Rhapsody”

“The Favourite”

“Green Book” (WINNER)

“Roma”

“A Star Is Born”

“Vice”

Director

Spike Lee, “BlacKkKlansman”

Pawel Pawlikowski, “Cold War”

Yorgos Lanthimos, “The Favourite”

Alfonso Cuarón, “Roma” (WINNER)

Adam McKay, “Vice”

Lead Actress

Yalitza Aparicio, “Roma”

Glenn Close, “The Wife”

Olivia Colman, “The Favourite” (WINNER)

Lady Gaga, “A Star Is Born”

Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”

Lead Actor

Christian Bale, “Vice”

Bradley Cooper, “A Star Is Born”

Willem Dafoe, “At Eternity’s Gate”

Rami Malek, “Bohemian Rhapsody” (WINNER)

Viggo Mortensen, “Green Book”