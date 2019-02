TRIBUNWIKI: Film Yesterday Ceritakan Dunia Tanpa The Beatles, Ini Trailer-Sinopsis, Ed Sheeran Main

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Apakah karya The Beatles akan punah begitu saja? atau akan terkenang hingga akhir masa?

Film ini akan mengajak kalian untuk sedikit berpikir dan membayangkan, jika saja tak ada lagi satupun yang akan tahu tentang The Beatles dan karya kerennya.

Hanya satu-satunya orang di dunia yang mengingatnya yaitu Jack Malik yang diperankan oleh Himesh Patel.

Dibintangi Ed Sheeran

Setelah berakting cemerlang sebagai cameo di Game of Thrones, Ed Sheeran akan tampil di Yesterday sebagai musisi yang gemar mengolok-olok dirinya sendiri tentang lelucon sebagai penyanyi rap dan berusaha merusak reputasi Hey Jude.

Selain itu, film yang ditulis Curtish ini juga dibintangi Lily James, Kate McKinnon, Ana de Armas, dan Lamorne Morris.

Richard Curtis dan Danny Boyle merupakan pembuat film yang punya reputasi bagus di kalangan sineas Inggris. Boyle menggarap Trainspotting, 28 Days Later, dan Slumdog Millionare. Sementara Curtish pernah menggarap Four Weddings and a Funeral, Notting Hill dan Love Actually.

Film Yesterday garapan Boyle dan Curtis dijadwalkan rilis di Inggirs, India, Turki, dan Amerika Serikat pada 28 Juni 2019. Selain itu film ini juga akan rilis di Argentina pada 12 September dan Rusia pada 19 September 2019.

Sinopsis

