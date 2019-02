Live Streaming Timnas U-22 vs Vietman

SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming RCTI & meTube Timnas Indonesia U 22 vs Vietnam Nonton Disini, Skor Masih 0-0

TRIBUN-TIMUR.COM - Buka link live streaming RCTI pertandingan Timnas U-22 Indonesia vs Vietnam babak semifinal Piala AFF U-22 2019 sore ini.

Timnas U-22 Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF U-22 2019 sebagai runner up Grup B.

Kelolosan timnas U-22 Indonesia setelah berhasil kalahkan tuan rumah Kamboja dengan skor 0-2 di babak penyisihan grup.

Hasil ini membuat timnas U-22 Indonesia akan berhadapan dengan juara Grup A Piala AFF U-22 2019, timnas Vietnam.

Baca: 2 Link Live Streaming RCTI & meTube.id Timnas U-22 Indonesia vs Vietnam, Nonton Disini via Ponsel

Laga timnas U-22 Indonesia vs Vietnam akan digelar hari ini, Minggu (24/2/2019) sore.

Dijadwalkan laga timnas U-22 Indonesia vs Vietnam akan digelar di Phnom Penh pada pukul 15.30 WIB.

Selain itu, laga timnas U-22 Indonesia vs Vietnam juga dapat disaksikan melalui live streaming RCTI.

Pada hari yang sama, laga semifinal Piala AFF U-22 2019 yang lain yakni Kamboja vs Thailand juga digelar.

Laga Kamboja vs Thailand akan kick off pada pukul 18.30 WIB di Stadion Phonm Penh.

Baca: Jadwal Bola Hari Ini, Piala AFF U-22 Indonesia Vs Vietnam, Man Utd Vs Liverpool, Chelsea vs Man City

Baca: Kabar Tiga Pemain yang Tak Diizinkan Klub Bela Timnas U-22 Indonesia di Piala AFF U-22 2019