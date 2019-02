Nobar Super Soccer MU vs LFC Turut Dihadiri CISC dan Suporter The Maczman

Suasana lokasi Nobar MU vs LFC di Taman Pakui Sayang, Jl A P Pettarani, Kota Makassar, Minggu (24/2/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Super Soccer yang menggelar nonton bareng (Nobar) Manchester United vs Liverpool FC, bukan hanya diramaikan oleh kedua komunitas suporter saja.

Melainkan, komunitas suporter lain bakal turut hadir pada Nobar big match Liga Primer Inggris, yang terlaksana di Taman Pakui Sayang, Jl A P Pettarani, Kota Makassar, Minggu (24/2/2019).

Baca: Tilep Dana Nasabah, Berkas Teller Bank BRI Masih Bergulir di Polda Sulsel

Pihak Penyelenggara Nobar dari Super Soccer, Syawal mengatakan kedua suporter dari luar klub MU dan LFC tersebut yakni Chelsea Indonesia Supporter Club' (CISC) Makassar.

"CISC Makassar telah mengkonfirmasi akan meramaikan nobar ini. Kami mengucapkan terimakasih atas kehadirannya," ujar Syawal.

Selain CISC Makassar, komunitas suporter lainnya datang dari pendukung klub lokal Makassar, yakni The Maczman.

Baca: Reaksi Rocky Gerung Saat Effendi Gazali Mencurigainya Marah ke Jokowi karena Tak Diundang ke Istana

The Maczman merupakan pendukung suporter klub lokal, PSM Makassar yang berkandang di Stadion Mattoanging, Makassar.

"Jadi The Maczman, juga turut memeriahkan Nobar Super Soccer kali ini. Kami siapkan booth juga bagi The Maczman untuk berjualan marchendeis PSM dan The Machman," papar Syawal.

Baca: Cerita Video Tandingan 15 Camat se- Makassar Bareng Syahrul Yasin Limpo

Dijelaskan Syawal, sifat Nobar ini bukan khusus dari klub yang bertanding saja, seperti MU dan LFC.

Melainkan terbuka untuk seluruh komunitas suporter dari klub manapun baik Liga Primer Inggris dan lain sebagainya.

"Memang kita mengusung konsep Nobar yang khusus. Kita lakukan itu, agar para komunitas bisa berkumpul dan melakukan silaturahim. Lokasi nobar, kita laksanakan di outdoor," jelas Syawal.

Baca: FKMBT Bimbing 500 Pelajar SMA di Bantaeng Sebelum Pilih Kampus