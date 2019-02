Live Bein Sports & SCTV Liga Spanyol Sevilla vs Barcelona Nonton Live Streaming Messi Cetak Gol?

Live Streaming Bein Sports dan SCTV Sevilla vs Barcelona, susunan pemain Barcelona

TRIBUN-TIMUR.COM - Kekuatan Barcelona dan Lionel Messi sebagai kandidat juara Liga Spanyol musim ini akan diuji di markas Sevilla, Sabtu (23/2/2019) malam ini.

Bein Sports 2 menayangkan siaran langsung Sevilla vs Barcelona mulai 22.15 WIB.

Anda bisa menyaksikan via Live Streaming Bein Sports 2 Sevilla vs Barcelona di Maxstream.

Laga Sevilla vs Barcelona juga disiarkan Live SCTV.

Sevilla saat ini diposisi kelima klasemen.

Posisinya digusur Getafe yang beberapa saat lalu menang 2-1 atas Rayo Vallecano.

Susunan Pemain Barcelona:

Sementara Lionel Messi dan Barcelona (54 poin) butuh tiga poin untuk menjauh dari kejaran Atletico Madrid (47 poin) dan Real Madrid (45 poin).

Saksikan siaran langsung dan live streaming Sevilla vs Barcelona di La Liga Spanyol pekan 25 malam ini, Sabtu (23/2/2019).

Laga Sevilla vs Barcelona disiarkan langsung (live) beIN Sport 2. Live Streaming Sevilla vs Barcelona juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.