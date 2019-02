Akhir Pekan, Ini Promo Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bagi Anda yang ingin membeli Susu Formula, tidak ada salahnya ke Alfamart.

Pantauan Tribun Timur, Jumat (22/2) gerai di Jl Borong Makassar menawarkan setiap pembelian 2 box susu SGM eksplor 3+ dan 5+ dengan berat 900 gram, Anda akan mendapatkan Sunlight jeruk nipis refill 400 mililiter.

Tidak hanya itu, tiap pembelian Dancow 1+ 800 gram all variant, Anda mendapat potongan harga dari Rp 89.500 jadi Rp 77 ribu, dan Dancow 3+ 800 gram all variant dapat potongan harga Rp 88.100 jadi Rp 75.600 per box.

Syaratnya minimalpembelian kelipatan dua.

Penawaran spesial untuk paket sembako seharga Rp 101.000. Sudah dapat beras raja platinum 5 kg, 3 bungkus Indomie goreng jumbo, minyak goreng Bimoli 2 liter, dan kecap Bangau 135 mililiter. Promo tersebut berlaku hingga akhir bulan.

Indomaret

Lain lagi di Indomaret, ritel minimarket ini menawarkan popok bayi merk Mamy Poko pants extra dry L30, XL26 senilai 69.900 per bag.

Tidak hanya itu, harga spesial untuk minyak goreng Indomaret seharga Rp 20.900 per 2 liter.

Ini diikuti dengan merk Bimoli dibanderol Rp 22.200 per 2 liter. Promo tersebut bertahan hingga 26 Februari mendatang.

Alfamidi