TRIBUNWIKI: Hanya Tiga Hari, 49 Buku Diskon 40% di Gramedia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Toko Buku Gramedia adakan promo diskon 40% berlaku Jumat- Minggu (22-24/2/2019).

Diskon ini berlaku di seluruh Gramedia di Indonesia. Khusus buku penerbit Bhuana Ilmu Populer (BIP).

Sales Superintendent Hasrar Gramedia Mall Ratu Indah (MaRI) Jl Ratulangi no 35, Kota Makassar mengatakan diskon ini merupakan promo akhir pekan.

Baca: Rayakan Ulang Tahun ke-49, Diskon Sampai 50 % di Gramedia

"Dalam rangka weekend hanya tiga hari, Jumat, Sabtu dan Minggu. Kami siapkan 49 buku best seller semua itu dari penerbit BIP,"katanya pada Tribun Timur, Jumat (22/2/2019).

Berikut daftar 49 buku yang diskon 40% diseluruh Gramedia di Indonesia.

1. Bicara Itu Ada Seninya

2. Youtuber For Dummies

3. Ensklopedia Sains (Unsborne)

4. Kupas Tuntas Soal-soal UN/USBN SMK Plus Prediksi 2019 (Bonus CD)

5. Mims Petunjuk Konsultasi Edisi 18 Tahun 2018/2019

6. Mims Edisi Bahasa Indonesua Vol 19 Tahun 2018

7. Drilling Soal-soal Tes Masuk Polri

8. EnsklopediaGeografi Dengan Atlas Dunia Lengkap (Edisi Revisi)

9. Practical Steps To Think And Grow Rich

10. Think And Grow Rich (Edisi Terupdate Abad 21)

11. Kupas Tuntas UN/USBN IPA (Bonus CD)

12. Kumpulan Soal UN/USBN SMP/MTS Siap UN/USBN 2019

13. The 360 Leader: Mengembangkan Pengaruh Anda Dari Posisi Manapun Dalam Organisasi

14. 3 Kitab Undang2 Hukum, KUHPER, KUHP, KUHAP

15. Kumpulan Soal & Pembahasan Siap UN/USBN SMA/ MA IPS 2019 (Bonus CD)

16. The Maxwell Daily Reader (SC): Pelajari Cara Memimpin

17. Kumpulan Soal dan Pembahasan US/USBN SD/Siap US/USBN SD/MI 2019

18. Kump, Soal & Pembahasan Siap UN/USBN/UNBK SMA/MA B. Indonesia 2019 (Bonus CD)

19. Atlas Geografi Indonesia dan Dunia

20. Time of Your Life (Cover Baru)

21. The Alibaba Way

22. Happy Mothers Diary Series: Hari Hari Bumil

23. Amor Fati: Cinta Takdirmu

24. How To Be Rich

25. Mastering Megatrends

26: Resolve Conflicts In Your Life

27. Berbenah Jadi Duit

28. Eight Pillars Of Prosperity

29. Atlas Internasional

30. Happy Heatlhy Parenting

31. 365 Tip Mengasuh Bayi

32. 365 Tip Mengasuh Balita

33. The Best of James Allen: As A Man Thinketh And From Poverty

34. The Magic Ladder Of Success

35. How To Attract Money

36. Addie Ms

37. Melania Trump: Unautorized Biography

38. Doctor’s Go Wild

39. Undang-undang Pemilu Lengkap Dengan Parpol Peserta Pemilu 2019

40. Panduan Wisata Korea: Seoul, Nami Island, dan Jinhae

41. Journey To Andalusia: Jelajah 3 Daulah

42. Jelajah Tiga Daulah: Journey To The Greatest Ottoman

43. Love Is... Coloring Book

44. #LittleWarrior

45. Cara Berbicara Kepada Setiap Orang Dalam Setiap Situasi (Cover Baru)

46. Bersikap Tegas Dalam Segala Situasi (Cover Baru)

47. Cara Tepat Berdebat Secara Cerdas, Meyakinkan & Positif (Cover Baru)

48. Happy Parenting: Without Spanking or Yelling

49. The 12 Week Year

Baca: Marion Jola Akhirnya Respon soal Kritikan Buka Jaket di Hadapan Siswa, Tak Sangka Viral di Medsos

Baca: Kronologi Pejabat Tembak Bocah karena Ambil Mangga yang Jatuh ke Jalan, Ngakunya Tembak Kucing

Baca: Berboncengan Pakai Motor Ninja, Pelajar SD dan SMP di Sorowako Meninggal Usai Tabrak Pelindung Jalan