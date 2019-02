Tarif Layanan Navigasi Ditunda, Ternyata Segini Biaya Dikeluarkan Maskapai Sekali Terbang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - AirNav Indonesia, Kemenhub, serta Indonesia National Air Carrier Association (INACA) sepakat menunda kenaikan tarif jasa layanan navigasi sebagai bentuk efisiensi untuk menurunkan harga tiket pesawat, Rabu (21/2/2019).

GM AirNav Cabang Utama Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), Novy Pantaryanto membenarkan hal tersebut.

Selama ini, kata lelaki berkacamata itu, untuk penerbangan domestik satuannya adalah route unit yaitu per 10 Nautical Mile (Nm) atau mil laut tarif yang saat ini berlaku Rp 6 ribu.

"Selayaknya, planning per (1/1/2019) naik menjadi Rp 7 ribu per 10 Nm," kata Novy via pesan WhatsApp, Kamis (21/2/2019).

Bila diambil sampel jarak Penerbangan dari Jakarta ke Makassar misalnya.

Jarak penerbangan dari Jakarta (Soekarno Hatta Airport/CGK) ke Makassar (Sultan Hasanuddin Airport/UPG) sekitar 1.417 km atau 765 Nm (1 km=0,54 Nm) dengan waktu tempuh pesawat sekira 2 jam 25 menit.

Artinya bila 765 Nm dikalikan Rp 6 ribu, tarif layanan navigasi yang harus dibayarkan maskapai sekitar Rp 4,59 juta saja.

"Nah kalau tarifnya Rp 7 ribu per 10 Nm kan bisa lebih besar pendapatan kami. Namun itulah, sebagai kontribusi AirNav Indonesia untuk menurunkan harga tiket," kata Novy.

"Ini pun komitmen kami terhadap pemangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia," lanjutnya.

Sebelumnya, Direktur Utama AirNav Indonesia Novie Riyanto mengatakan, kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan Keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).