Spesifikasi, Harga Samsung Galaxy S10, S10+, S10e, Fold yang Layarnya Bisa Dilipat-lipat

TRIBUN-TIMUR.COM - Spesifikasi, Harga Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, dan Samsung Galaxy S10e.

Apakah anda berminat memiliki Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy Fold yang baru saja diluncurkan.

Akhirnya, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, dan Samsung Galaxy S10e resmi diperkenalkan Samsung pada Rabu (20/2/2019) dalam sebuah acara yang digelar di Bill Graham Civic, San Francisco, AS.

Saat acara peluncuran, President and Head of IT & Mobile Communications Division, Samsung Electronics, DJ Koh mengumumkan trio Galaxy S10 sudah bisa dipesan mulai 22 Februari 2019 dan akan diterima pemesan awal Maret 2019.

Kapan dan berapa harga trio Galaxy S10 tersebut mulai bisa dipesan di Indonesia?

Pihak Samsung Indonesia memastikan Galaxy S10 sudah bisa dipesan di Tanah Air pada 22 Februari 2019 mulai pukul 00.00 WIB.

Peminat bisa melakukan pre-order Samsung Galaxy S10 melalui situs GalaxyLaunchPack.com.

Samsung pun turut membeberkan harga untuk masing-masing tipe flagship teranyar Samsung tersebut: Harga Samsung Galaxy S10 dibanderol mulai Rp 10.4999.000 hingga Rp 23.499.000 untuk varian Galaxy S10 tertinggi.

Lebih detail, harga Samsung Galaxy S10e dengan RAM 6 GB dan memori 128 GB dibanderol Rp 10.4999.000 di Indonesia.