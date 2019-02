Personel Polres Maros Diharuskan Tes Kesamaptaan, Ini Tujuannya

TRIBUN-MAROS.COM, TURIKALE - Sejumlah personel dan ASN Polres Maros, dipaksa mengikuti tes Kesamaptaan Jasmani berkala, di bagian Sumber Daya Manusia, Kamis (21/2/2019).

Personel Polres dan Polsek jajaran dikumpul di halaman Mapolres Maros, Jl Ahmad Yani, untuk mengikuti tes pertama tahun 2019.

Baca: Kepala BKN Pusat Harap ASN Menjadi Pemersatu NKRI

Baca: TRIBUNWIKI: Berstatus Waspada, Ini Profil Gunung Bromo, Letusan Sejak 1775, dan Potensi Wisatanya

Kapolres Maros, AKBP Yohanes Richard Andrians mengatakan, tes Kesamaptaan jasmani tersebut terdiri dari lari 12 menit, push up, sit up serta pull up dan lari angka 8.

"Kesamaptaan Jasmani wajib diikuti seluruh personel Polres Maros, termasuk Polsek jajaran. Kegiatan ini dipusatkan di Mapolres," kata Yohanes.

Personel yang tidak sempat mengikuti tes karena sementara bertugas, maka akan diperintahkan untuk hadir, besok. Jadwal tes sudah ditentukan Bagian Sumber Daya.

Baca: Pemilu 2019, KPU Gowa Siapkan 2,7 Juta Surat Suara untuk Dicoblos 529.870 Daftar Pemilih Tetap

Yohanes mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilakikan dua kali dalam setahun. Semua personel, wajib mengikutinya.

"Hal ini harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan fisik setiap personel. Tes ini menjadi tolak ukur kekuatannya setiap enam bulan sekali," kata Kapolres.

Selain itu, tes Kesamaptaan jasmani juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengembangan karier personil Polri.

Baca: Hadiri Wisuda IAIN Parepare, Dirjen Pendis Ungkap Tantangan Perguruan Tinggi

Tes menjadi syarat untuk mengikuti Sespimen, Sespima, Sekolah Inspektur Polisi dan Sekolah Alih Golongan, serta pengusulan kenaikan pangkat.

Dia berharap, semua personel melakukan olahraga rutin untuk menjaga kebugaran. Apalagi, mereka akan dites setiap tahun.

"Olahraga ini untuk menjaga kesehatan dan stabilitas fisik para personel. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan fisik personel untuk selalu siap," katanya.

Baca: Lulus CPNS 2013, Tapi NIP Belum Keluar, Guru Datangi Ketua DPRD Wajo

Dengan kondisi kesehatan yang maksimal, maka setiap personel akan selalu siap menhadapi tugas Kepolisian kedepan.

Apalagi, personel juga harus mempersiapkan diri dan mental dalam mengamankan Pemilu 17 April 2019 mendatang.

"Tes Jesamaptaan jasmani secara berkala, penting dilakukan. Ini untuk mengetahui kekuatan fisik para anggota. Kesehatan harus tetap prima," katanya.(*)

Laporan Wartawan TribunMaros.com, @anchakaumanshar