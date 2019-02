Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy S10, S10 Plus & S10e, Sudah Bisa Di-Order Malam ini

Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, dan Samsung Galaxy S10e, Sudah Bisa Di-Order Malam ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Samsung resmi memperkenalkan trio Galaxy S10, yaitu Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, dan Samsung Galaxy S10e dalam sebuah acara yang digelar di Bill Graham Civic, San Francisco, Amerika Serikat (AS), Rabu (20/2/2019) waktu setempat.

Saat acara peluncuran, President and Head of IT & Mobile Communications Division, Samsung Electronics, DJ Koh mengumumkan trio Galaxy S10 sudah bisa dipesan mulai 22 Februari 2019 dan akan diterima pemesan awal Maret 2019.

Lalu, bagaimana untuk di Tanah Air, kapan dan berapa harga trio Galaxy S10?

Pihak Samsung Indonesia memastikan Galaxy S10 sudah bisa dipesan di Tanah Air pada 22 Februari 2019 mulai pukul 00.00 WIB.

Peminat bisa melakukan pre order Samsung Galaxy S10 melalui situs GalaxyLaunchPack.com.

Samsung pun turut membeberkan harga untuk masing-masing tipe flagship teranyar Samsung tersebut, yaitu:

Harga Samsung Galaxy S10 dibanderol mulai Rp 10.499.000 hingga Rp 23.499.000 untuk varian Galaxy S10 tertinggi.

Detailnya, harga Samsung Galaxy S10e dengan RAM 6 GB dan memori 128 GB dibanderol Rp 10.499.000 di Indonesia.

Sementara harga Samsung Galaxy S10 versi RAM 6 GB memori penyimpanan 128 GB dibanderol Rp 12.999.000.

Sebenarnya terdapat Galaxy S10 versi RAM 6 GB dan memori 512 GB, tetapi Samsung memastikan model ini tidak masuk Indonesia.