Grafis Hingga Warna Baru di New Honda Scoopy, Harga Naik Nggak?

Astra Honda Motor (AHM) menyegarkan skutik andalannya, New Honda Scoopy. Perubahannya pada grafis desain stripe dan pilihan warna baru yang membuat karakter motor semakin unik dan fashionable.

Perubahannya pada grafis desain stripe dan pilihan warna baru yang membuat karakter motor semakin unik dan fashionable.

Tampilan baru ini sebagai apresiasi AHM atas tumbuhnya pecinta New Honda Scoopy selama 8 tahun di Tanah Air.

Mengusung konsep sporty dan stylish, New Honda Scoopy dipasarkan dengan tujuh varian warna.

Pada varian stylish kini hadir dengan tampilan stripe elegan berkelas dengan menonjolkan garis minimalis dilengkapi tulisan stylish di sisi bodi motor sebagai ciri khas dari model ini.

Varian stylish ini memilki empat pilihan warna, dimana warna terbaru pada konsep ini ialah Stylish matte brown. Serta pilihan warna yang telah ada sebelumnya, yaitu Stylish white, Stylish black, dan Stylish matte red.

Pada varian sporty hadir dengan tampilan warna yang menarik perhatian dengan desain stripe yang lebih sporty melalui tampilan grafis parametrik.

Varian sporty ini tersedia dalam tiga varian warna yaitu Sporty White, Sporty Red, dan Sporty Black.

Direktur Pemasaran AHM Thomas Wijaya menuturkan, sebagai trendsetter dan pemimpin pasar di kelas skutik fashionable. Hadirnya New Honda Scoopy melalui ragam warna yang atraktif serta dilengkapi dengan berbagai fitur canggih memberikan pilihan bagi para pecinta motor skutik.

"Kehadiran New Honda Scoopy diharapkan dapat memberikan rasa bangga bagi pengendara yang menyukai gaya hidup sebagai trendsetter di kalangannya,” ujar Thomas.

Soal harga, Corporate Communication Astra Motor Makassar, Moh Arif Reda mengaku tak ada kenaikan.

"Harganya masih sama Rp 20,15 juta on the road Makassar," kata Reda via pesan WhatsApp, Kamis (21/2/2019).

