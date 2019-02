Daftar 22 Promo HUT ke-62 BCA: Harga Spesial, Diskon, Cashback, Hanya Berlaku hingga Besok

TRIBUN-TIMUR.COM - Daftar promo BCA dalam rangka ulang tahunnya ke-62, ada harga spesial, diskon 62 persen, hingga cashback.

Anda nasabah? Silakan nikmati promo BCA dalam rangka ulang tahunnya ke-62 ini.

Jangan lewatkan untuk mendapatkan harga spesial, diskon 62 persen, hingga cashback.

Rayakan HUT ke-62, BCA menggeber diskon dan harga spesial di CFC, Dunkin' Donuts, McD, hingga Starbucks.

PT Bank Central Asia ( BCA) Tbk menggeber promo spesial untuk rayakan HUT ke-62.

Bertajuk Kemeriahan HUT 62 Tahun, BCA menebar promo berupa harga spesial, diskon 62 persen, hingga cashback.

Lewat situs resminya, ada tiga kategori promo BCA, yaitu food and beverages, fashion and lifestyle, serta e-commerce and transport.

Khusus untuk promo food and beverages, BCA bekerja sama dengan beberapa gerai makanan ternama.

Misalnya Dunkin' Donuts, CFC, McD, Pizza Hut, hingga Starbucks.

Selengkapnya, berikut syarat dan ketentuan promo food and beverages untuk rayakan HUT ke-62 BCA: