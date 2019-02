Customer Relation Person Kalla Toyota Kembali Raih Pernghargaan Nasional

Dealer People Contest untuk kategori The Best National Customer Relation Person berhasil dimenangkan Iswari Iskandar dari Kalla Toyota cabang Kendari. Ini diraihnya di ajang Dealer People Award Toyota Astra Motor yang digelar di Bali, Jumat (21/2/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Komitmen memberi kenyamanan dan kemudahan bagi pelanggan sukses membuat Kalla Toyota meraih penghargaan Customer Relation Person terbaik se-Indonesia.

Ini diraihnya di ajang Dealer People Award Toyota Astra Motor yang digelar di Bali, Jumat (21/2/2019).

Baca: LBH Makassar: Overcrowding di Lapas dan Rutan Jadi Permasalahan Serius

Dealer People Contest untuk kategori The Best National Customer Relation Person berhasil dimenangkan Iswari Iskandar dari Kalla Toyota cabang Kendari.

Dengan torehan itu, Kalla Toyota sukses mempertahankan gelar setelah tahun lalu juga berhasil meraih gelar yang sama.

Baca: Wagub Sulsel dan Anies Baswedan Kompak Hadiri Raker APPSI

“Kualitas pelayanan oleh perusahaan salah satunya dapat dilihat dari bagaimana CRP memberikan pelayanan terbaiknya. CRP Kalla Toyota mampu membuktikan komitmennya dengan menjadi yang terbaik di Indonesia," kata Marketing & Customer First Division Head Kalla Toyota, Abdul Wahab dalam rilisnya, Kamis (21/2/2019).

Puncak dari ajang bergengsi yang berlangsung tanggal ini menjadi ajang untuk memberikan apresiasi kepada seluruh dealer Toyota di Indonesia terhadap pencapaian kinerja di sepanjang 2018.

Baca: Live Instagram Bareng Hamish Daud Pasca Melahirkan, Raisa Malah Semprot Netizen:Ga Usah Sapa Suamiku

Prestasi pada gelaran yang dilaksanakan oleh Toyota Astra Motor (TAM) ini membuktikan bahwa Kalla Toyota mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan menjadi yang terbaik di Indonesia.

“Prestasi ini adalah kekuatan sekaligus tantangan untuk Kalla Toyota kedepannya. Kami berharap dapat selalu memberi pelayanan maksimal kepada pelanggan agar prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan," ujar Wahab.

Baca: Komentar Danny Pomanto Soal Video 15 Camat Dukung Jokowi-Maruf, Apanya yang Salah di Video Itu?

Tak hanya sukses mempertahankan gelar CRP of the year, Kalla Toyota juga berhasil meraih juara dua untuk kategori Best Sales Supervisor for Tunnel & Area Strategic yang dimenangkan oleh Bachtiar dari Kalla Toyota cabang Kendari.

Prestasi ini semakin membuktikan komitmen Kalla Toyota memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad