TRIBUNWIKI: Sinopsis, Trailer, dan Pemain di Foxtrot Six, Film Action Indonesia Berstandar Hollywood

Adegan dalam Foxtrot Six

TRIBUN-TIMUR.COM - Film Foxtrot Six tayang mulai Kamis (21/2/2019) di bioskop-bioskop di Indonesia, termasuk Makassar.

Walaupun melakukan proses syuting di Indonesia, film yang berdurasi sekira 1,5 jam hasil kerjasama MD Entertainment dengan rumah produksi asal Amerika, Rapid Eye, ini sepenuhnya berdialog bahasa Inggris.

Penggarapan film ini memang dilakukan dengan standar Hollywood, dimana segala sesuatunya benar-benar diperhatikan secara detail.

Sehingga cita rasa Hollywood sangat terasa dalam film yang diproduseri langsung oleh Mario Kassar yang juga sempat menjadi produser untuk Film Terminator 2 dan Film Rambo.

Sinopsis

Salah seorang pemain Verdi Solaiman seperti dilansir tribunnews.com menjelaskan bahwa Foxtrot Six merupakan sebuah film yang mencoba menggambarkan Indonesia, dengan rentan waktu 12 tahun kedepan.

"Film Foxtrot Six ini cerita Indonesia kedepan diambang kehancuran karena kekuasaan jatuh di tangan yang salah. Nah, tim Foxtrot Six atau kami berenam mencoba mencoba menggulingkan pemerintahan yang korup ini," kata Verdi Solaiman ketika berkunjung ke kantor redaksi, Senin (4/2/2019) bersama Oka Antara dan Chicco Jerikho, saat mempromosikan film 'Foxtrot Six'.

"Kita berenam spesial force atau tim spesialis ingin menembus dosa, karena sebelumnya memang membantu penguasa negara ini," timpal Oka Antara.

Verdi menjelaskan awal mula cerita ini datang dari Randy sang sutradara. Ide dibuat sekitar 10 tahun lalu, yang mulanya dibuat dalam sebuah film pendek.