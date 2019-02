Extra Joss Kenalkan Dua Produknya di Event Jappa Jokka

Tim Extra Joss Makassar di acara ajang Jappa Jokka di event Cap Go Meh di Jl Sulawesi Makassar, Selasa (19/2/2019)

MAKASSSAR, TRIBUN-TIMUR.COM, -- Kalbe Group melalui anak perusahaannya, PT Bintang Toedjoe, yang memproduksi Extra Joss, ikut berpartisipasi dalam event Jappa Jokka yang merupakan rangkaian ajang tahunan Cap Go Meh di Jl Sulawesi, Makassar.

Pagelaran Cap Go Meh digelar pada 19 Februari 2019. Di acara Jappa Jokka tahun ini, manajemen Extra Joss yang baru kali pertama mengikuti event tersebut di Kota Makassar mengusung tema "Extra Joss Laki Go To Health”.

Hadir pada kegiatan itu Area Manager PT Bintang Toedjoe, Jerel Sanger, Area Supervisor Makassar, Helga, serta beberapa tim dari Extra Joss Makassar.

Selain itu, Extra Joss membuat kompetisi yang memperebutkan Angpao dengan total hadiah Rp 10 juta. Puncak kemeriahan acara berlangsung saat Xian Ma Lion Dance Troupe beraksi di kompetisi Barongsai yang meliuk-liuk dan melompat mengambil hadiah Angpao.

"Tujuan dari event ini, selain mempromosikan produk terbaru Extra Joss yakni Mangga Laki dan Anggur Laki, juga akan kami jadikan event tahunan, " terang Jerel dalam rilisnya, Rabu (20/2/2019).(*)