10 Perbedaan Nissan Livina 2019 dengan Mitsubishi Xpander, Sangat Mirip, Jangan Salah Beli

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Model pose dengan All New Nissan Livina saat peluncuran oleh Nissan Indonesia, di Jakarta, Selasa (19/2/2019). Mobil terbaru, All New Nissan Livina dan All New Nissan Serena masing- masing dibanderol seharga Rp 198,8 juta dan Rp 448 juta.