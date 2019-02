Reaksi Bule dengan Gaji Orang Indonesia, Kok Bisa Hidup? Simak Daftar UMP 2019 di 33 Provinsi

TRIBUN-TIMUR.COM - Mengawali awal tahun 2019, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh Indonesia rata-rata di kisaran 8%.

UMP di daerah DKI Jakarta misalnya. UMP DKI Jakarta 2019 adalah Rp 3.940.973 atau naik 8,03% dibanding 2018 yakni Rp 3.648.035.

Demikian juga dareah lain di Indonesia, termasuk Kota Bogor.

Pada 2018 UMK Kota Bogor sebesar Rp3.557.146 dan tahun 2019 menjadi Rp3.842.785.

Besarkah rata-rata gaji orang Indonesia, terutama di mata orang asing yang berasal dari negera maju?

Ternyata ada hal menarik mengenai hal ini. Pada pertengahan 2018, dikutip dari Tribun Bogor melansir sebuah berita hasil wawancara terhadap seorang warga negara asing asal Amerika Serikat.

Bule bernama Edward (55) tersebut langsung kaget ketika tahu rata-rata gaji orang Indonesia.

Edward yang berkunjung ke Kota Bogor ini mengaku bahwa ia pernah bertanya kepada seorang karyawan swasta Indonesia soal gaji dan jawabannya adalah sekitar Rp 3 juta per bulan.

Ia pun kaget karena angka gaji tersebut menurutnya sekitar 10 dolar AS per hari atau sekitar Rp 130 ribu per hari.

