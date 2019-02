MPV Xpander Rasa All New Nissan Livina Hadir di Pasaran! Lihat Foto-foto, Harga, dan Type Tersedia

All New Nissan Livina diluncurkan, Selasa (19/2/2019). Tampil elegan yang merupakan kembaran dari Mitsubishi Xpander. Perbedaan hanya ubahan di bagian grill

MPV Xpander Rasa All New Nissan Livina Hadir ke Pasaran! Lihat Foto-foto, Harga, dan Type Tersedia

TRIBUN-TIMUR.COM - Lama ditunggu-tunggu, akhirnya kendaraan Multi Purpose Vehicle (MPV) produksi PT Nissan Motor Indonesia (NMI) akhirnya resmi meluncur.

Namanya All New Livina. Hadirnya Low MPV kembaran Mitsubishi Xpander ini juga menjadi kejutan pertama Nissan di awal tahun 2019.

"Nissan All New Livina telah hadir dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sejak tahun 2007," ujar President Director NMI, Isao Sekiguchi, Selasa (19/2/2019).

Hadir dengan tagline 'Dare to be Different', memang All New Livina ini bisa dibilang sebagai kembaran dari Mitsubishi Xpander.

Sebab kedua low-MPV ini menggunakan platform yang sama, dan juga diproduksi di pabrik yang sama.

Nissan All New Livina hadir dengan lima pilihan varian, yakni VL A/T, VE A/T, EL A/T, EL M/T, dan E M/T.

Berbeda dari generasi sebelumnya, All New Livina kini sudah dibekali dengan fitur yang berlimpah.

Fitur Melimpah

Baik fitur-fitur untuk menunjang keamanan, kenyamanan, dan kemewahan.