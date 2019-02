TRIBUNWIKI: Jokowi Tanya ke Prabowo Soal Unicorn, Apa Itu Unicorn? Ini Penjelasannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Tidak hanya topik tentang Infrastruktur yang menjadi pembahasan dalam Debat kedua Capres 2019, Minggu (17/2/2019).

Salah satu isu yang menjadi topi pembicaraan hangat saat ini adaalah soal 'Unicorn'.

Topik Unicorn dipertanyakan Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) kepada Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Pada momen tersebut, Jokowi menanyakan soal kebiijakan pengembangan unicorn Indonesia.

"Infrastruktur apa yang akan bapak bangun untuk dukung pengembangan unicorn-unicorn di Indonesia?" tanya Jokowi kepada Prabowo.

"Yang bapak maksud unicorn? unicorn? yang itu online-online itu?" jawab Prabowo terkesan kurang siap.

Sontak, pertanyaan balik yang di lontarkan Prabowo menjadi trending di twitter.

Sebagian nitizen mengambil kesimpulan tentang wawasan unicorn Prabowo dan bagi para pendukungnya menganggap hal tersebut adalah wajar.

Apa Itu Unicorn?

Dilansir dari Tribunnews, Unicorn adalah sebutan bagi start up alias perusahaan rintisan yang bernilai di atas 1 miliar dollar AS atau setara Rp 14 triliun (kurs Rp 14.000 per dollar AS).