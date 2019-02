Salmafina Sunan Mantan Istri Taqy Malik Lepas Jilbab 'Respect My Decision Please'

TRIBUN-TIMUR.COM - Salmafina Sunan putri pengacara Sunan Kalijaga mengumumkan Lepas Jilbab.

Salmafina Sunan mantan Istri Taqy Malik meminta semua orang menghargai putusannya.

Foto-foto Lepas Jilbab diunggah di Insta Story Instagram meski dihapus.

Tapi sejumlah akun gosip sudah mengabadikan foto Salmafina Sunan Lepas Jilbab.

Selebgram Salmafina Sunan yang dikenal sebagai mantan istri hafidz Quran, Taqy Malik menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Putri dari pengacara Sunan Kalijaga ini baru-baru ini mengumumkan akan melepas hijabnya lantaran gerah sering menerima kritikan pedas dari netizen.

Hal itu diungkapkan Salmafina Sunan melalui story Instagramnya, Sabtu (16/2/2019).

"Enjoy, soon you will see my hair. Nikmati, sebentar lagi kamu akan melihat rambutku," ungkap Salmafina.

Salmafina juga meminta maaf atas keputusan yang akan diambilnya.

"With all of my heart im sorry if i cannot keep up. Respect my decision please.

(dengan segenap hatiku aku minta maaf jika aku tidak bisa mejaga ini. Hargai keputusanku)," lanjutnya.

Putri sulung Sunan Kalijaga itu geram dengan komentar-komentar netizen yang selalu menuntut Salmafina soal agama.