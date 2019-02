MZ Beauty Secret Hadirkan ProdukBeauty Buffet, Ini Lima Produk Andalannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - MZ Beauty Secret kini hadir di Kota Makassar tepatnya di Pasar Segar Ruko RA 5.

Buat Anda yang senang berbelanja produk kecantikandan skin care di luar negeri, pastinya sudah familiar dengan produk-produk Beauty Buffet dari Thailand, Face Recipe merek kosmetik dari Jepang dan produk lainnya.

Tanpa harus menggunakan jasa titip (jastip) Anda sudah bias mendapatkannya di MZ Beauty Secret.

MZ Beauty Secret yang memiliki tagline Love Your Skin, with our original and BPOM certified products. Menyediakan produk yang telah bersertifikat BPOM.



Chief Operational Officer Fauzy Tawil mengatakan harga yang ditawarkan MZ Beauty Secret mulai Rp 20 ribuan.

“Kami tawarkan mulai Rp 20 ribu sampai ratusan ribu. Sehingga terjangkau bagi seluruh kalangan,” katanya dalam rilis ke Tribun Timur, Senin (18/2/2019).

Selainitu, MZ Beauty Store menawarkan Konsep berbelanja everything you need for your skin care.

“Kami telah lakukan riset tentang kebutuhan pasar untuk produkperawatan kulit dan wajah di iklimkota Makassar dan sekitarnya, sertawilayah Indonesia lainnya,” tambah fauzy.

Seluruh line-up products MZ Beauty Secret cocok digunakan untuk segala kebutuhan, diantaranyaBeauty Buffet ScentioDouble Milk Triple White series yang mengandungMilk Protein, Glutathione, Arbutin, Vitamin B3 yang membuat kulit lebih cerah dan sehat.

Produk ini juga mengembalikan kelembaban kulit serta meremajakan kulit yang kusam.

Produk Top 5 best seller tersedia di MZ Beauty Store