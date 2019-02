Hasil Survei Popularitas Capres setelah Debat Pilpres 2019 Jilid 2 Tadi Malam, Siapa Menang?

TRIBUN-TIMUR.COM - PoliticaWave merilis hasil survei terbaru popularitas capres di media sosial pasca debat Pilpres 2019 kedua, Minggu (17/2/2019).

Dilansir TribunWow.com, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih belum bisa menyalip Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Melalui laman resminya, PoliticaWave menyajikan sejumlah survei setelah debat berlangsung.

Di antaranya 'Trend of Awarness', 'Candidate Electability', 'Share of Awarness', 'Share of Citizen' dan 'Sentiment'.