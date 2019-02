Target Loloskan 31 Calon Polisi, Polres Maros Lakukan Ini

TRIBUN-TIMUR. BANTIMURUNG - Sebanyak 31 peserta Binlat calon anggota Polri di Polres Maros, tahun 2019, kembali digembleng latihan fisik dan psikologi, oleh panitia.

Latihan yang dipimpin oleh Kabag Sumda Polres Maros, Kompol Abdul Halid tersebut, berlangsung kawasan kolam renang wisata alam Bantimurung, Minggu (17/2/2019).

Abdul Halid mengatakan, latihan meliputi lari 12 menit, fuul up satu menit, push up satu menit, sit up satu menit dan uji renang dengan jarak 25 meter.

Saat latihan fisik, peserta dipandu oleh Aiptu Herwan Christanto dan Bripka Mulyadi Wahid.

"Setelah fisik, peserta mengikuti tes psikologi yang dipimpin oleh Abdul Majid. Lalu pengetahuan umum yang dipimpin oleh Nuryadi, di aula Mapolres," kata Halid.

Paurminpers Bagsumda Polres Maros Bripka Mulyadi mengatakan, pihaknya menarget, 31 peserta binlat lolos di semua tahapan seleksi nantinya. Para peserta bisa unggul dan rangking.

Mulyadi tidak mau anak binlat Polres Maros mendapat nilai rendah disetiap item. Untuk itu, Bagsumda harus memotivasi dan mendidik peserta untuk lebih aktif mengasah kemampuannya.

"Pembinaan dan latihan yang kita laksanakan kepada peserta, sudah meliputi seluruh tahapan seleksi, baik jasmani, psikologi, akademik dan kesehatan. Makanya kami target, semua bisa lolos semua," katanya.

Untuk mendapat hasil maksimal, Bagsumda sudah membuat dan menyusun jadwal bagi peserta dan menunjuk tenaga pengajar yang profesional menggembleng dan membina peserta.

Program binlat calon anggota Polri tersebut merupakan kerjasama Polres dan Pemkab Maros dalam menjaring dan membina putra-putri berprestasi.

Mereka nantinya dipersiapkan untuk menjadi calon anggota Polri yang profesional, modern dan terpercaya.

Proses seleksi nantinya menggunakan prinsip clean and clear ataubersih dan tidak bermasalah. Tidak ada celah sedikitpun antara peserta dan panitia untuk melakukan KKN.

"Kami berharap Polri mampu mencetak kader yang betul-betul bersih dan berprestasi. Polres Maros sendiri saat ini membina 31 peserta binlat, terdiri 25 Pria dan enam wanita," kata Mulyadi.(*)

Laporan Wartawan TribunMaros.com, @anchakaumanshar