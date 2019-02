Terbang ke Eropa Pakai SilkAir Hanya Rp 4 Jutaan, Amerika Rp 5,55 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - SilkAir Gandeng BCA gelar Travel Fair di Trans Studio Mall (TSM) Jl HM Dg Patompo Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar , Jumat-Sabtu (15-17/2/2019).

Kegiatan ini merupakan tahun kelima SilkAir menggelar Travel Fair. Kesempatan ini juga digunakannya untuk memperkenalkan rute baru Singapore Airlines yakni dari Singapura ke Seattle, Amerika Serikat.

Seattle sendiri dipilih sebagai rute tebaru karena Seattle menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat, dengan ekonomi yang kuat dan beragam.

Pantauan Tribun Timur, Sabtu (16/2/20196 Travel Fair 2019 ini dipenuhi ratusan pengunjung yang hendak memesan tiket penerbangan dengan berbagai rute.

Hal tersebut dibernarkan Manager SilkAir Makassar Chirstina Ling.

“Sudah dari pukul 05.00 pagi peserta Travel Fair menunggu," katanya.

Adapun beberapa promosi SilkAir - BCA Travel Fair 2018 bagi para pelanggan diantaranya tiket Makassar-Kuala Lumpur Rp 2,6 juta per orang pulang pergi, Penang/Langkawai Rp 2,6 juta per orang pulang pergi, Singapore Rp 2,99 juta per orang pulang pergi, Hongkong Rp 3,3 juta per orang pulang pergi, hingga Bangkok Rp 3,5 juta per orang pulang pergi.

Sementara ke Eropa Mulai Rp 8 jutaan. Yakni ke Dusseldorf, Jerman, mulai Rp 4,425 juta per penerbangan. Tidak dijual terpisah, melainkan dijual langsung pulang pergi, dengan harga Rp 8,85 juta.

Sedangkan ke Amerika Serikat harga terendah yakni mulai Rp 5,55 Juta sekali terbang ke San Francisco/Seattle. Harus dibeli pulang pergi, yakni Rp 11,1 juta

