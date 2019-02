Siswi Sekolah Islam Athirah Bukit Baruga Lolos 25 Besar Kompetisi Toyota Eco Youth

CITIZEN REPORTER

Tim Toyota Eco Youth berkunjung ke Sekolah Islam Athirah, Jalan Raya Baruga Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (15/2/2019). Siswi Athirah atas nama Nurul Hidayah Alwi dan Vira Yuniarty mempresentasikan proyek berjudul “Penerapan Environtment and Nature Quotes of The Day oleh Siswa SMA Islam Athirah Bukit Baruga Makassar untuk Menumbuhkan Kesadaran akan Rasa Cinta kepada Alam”.