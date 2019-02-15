15 Tahun Tribun Timur
VIDEO Celebes Media: Semoga Tribun Timur Makin Jaya dan Sukses Selalu
Celebes Media turut hadir dalam open house Tribun Timur, di lantai empat Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Celebes Media turut hadir dalam open house Tribun Timur, di lantai empat Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Senin (11/2/2019).
Tidak hanya, mereka juga mengucapkan selamat kepada Tribun Timur yang telah berusia 15 tahun.
Simak videonya.
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Penulis: Desi Triana Aswan
Editor: Suryana Anas