Setelah Tagar #UnistallBukaLapak, Kini Giliran Tagar #UninstallJokowi Trending Topic di Twitter

TRIBUN-TIMUR.COM - CEO Bukalapak Achmad Zaky menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya di akun Twitter-nya baru-baru ini terkait dengan anggaran riset dan pengembangan di Indonesia.

Di akhir tweet Zaki menyebutkan soal presiden baru. "Mudah-mudahan presiden baru bisa naikin," tulis Zaky dalam akunnya.

Cuitan CEO Bukalapak Achmad Zaky di Twitter yang dipersoalkan netizen pendukung Jokowi.

Bahkan Zaky menyebut bahwa industri 4.0 itu omong kosong. "Omong kosong industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini (merujuk hanya US$ 2 miliar)," tulisnya.

Achmad Zaky menilai anggaran tersebut terlalu kecil dan penyebutan istilah "presiden baru" di cuitan tersebut, yang kemudian memicu reaksi pendukung pasangan Capres petahana Jokowi-Maruf Amin.

Baca: Rocky Gerung Akhirnya Ungkap Alasannya Selalu Cekcok dengan Akbar Faizal di TV

Akibatnya Tagar #UninstallBukaLapak ramai diperbincangkan di linimasa Twitter dan menjadi trending topic.

Ada netter kemudian mengungkit soal kebaikan Presiden Joko Widodo terhadap perusahaan Zaky.

Bahkan tweet Jokowi yang memuji unicorn Bukalapak disertakan agar mengingatkan Zaky bahwa jangan membalas air susu dengan air tuba.

Danny Njoo @dannynjoo menuliskan. "Its too late. I don't care you dukung siapa tapi dengan bilang "omong kosong" ke pemerintah yang jelas-jelas ngedorong berkembangnya startup di indo semacam kaya tidak tahu berterima kasih,"

Ada juga @rifboed menuliskan. "Thx bang Zaky, uninstall BL wajib buat abang yang tak tahu terima kasih. Pak Jokowi disetiap kesempatan selalu promosikan industri kreatif yang selalu dicontohkan Bukalapak. Tapi ini balasan sampean? Uninstall BL on the way"

Atas viralnya tweet itu, Zaky kemudian buru-buru meminta maaf.