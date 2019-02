Jazz in Romance Ala Gravity Sky Lounge di Momen Valentine

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nuansa berbeda disajikan Gravity Sky Lounge Swiss-bellhotel Makassar di moment Valentine Day, tahun ini.

Bertempat di lantai 20 Swiss-bellhotel Makassar, Kamis (14/2/2019) malam, suasana romantisme valentine day begitu terasa.

Pengunjung yang hadir disuguhkan lantunan musik Jazz sesuai tema yang diusung, "Jazz in Romance".

Ito Kurdhi and Friends from Bali, Micah Johnston (drum), Kevin Suwandi (keyboard) menjadi bintang tamu yang mengisi atmosphere Valentine di Gravity Sky Lounge.

Selain membawakan lagu-lagu ciptaan sendiri, band ini juga membawakan lagu cover band-band dari luar negeri yang sudah diaransemen ulang sesuai dengan warna musik band tersebut.

"Ito Kurdi terkenal banyak memainkan swing dan latin jazz, sangat cocok untuk tema malam Valentine ini," kata PR Swiss-Belhotel Makassar, Keisha.

Ito Kurdhi and Friends menyuguhkan lagu-lagu spesial seperti, Terbang melayang , Moon dance, Moodys mood, How deep is your love, Isnt she lovely , Just the two of us, dan banyak lainnya.

Penampilan band mulai dari pukul 21.00 wita hingga 02.00 dini hari. Diawali, dengan tampilan ban local Aims Band, kemudian dilanjutkan oleh Ito Khurdi and friends.

Kian malam, keramaian pengunjung bersama pasangannya kian ramai. Juga pengunjung yang hadir bersama rekan-rekannya.

Tampak santai dan dengan riangnya menikmati suasana Jazz dengan beragam pesanan yang disajikan. Ditambah pemandangan kerlap-kerlip sebelah barat kota Makassar.

Laporan Wartawan Tribun Timur @musliminembah61