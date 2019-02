Biodata Lengkap Juliana Moechtar yang Dijodohkan dengan Ifan Seventeen, Dia Istri Almarhum Herman

TRIBUN-TIMUR.COM - Masih membekas luka Ifan Seventeen usai ditinggal personil bandnya beserta istri tercinta.

Ivan kehilangan orang terkasinya saat menjadi korban tsunami di Banten beberapa waktu lalu.

Namun the show must go on, baru-baru ini publik dihebohkan dengan kabar perjodohan antara Juliana Moechtar dengan Ifan Seventeen diprakarsai oleh netizen.

Perjodohan itu bermula saat Juliana Moechtar mengunggah foto kedua anaknya dalam rangkulan Ifan Seventeen di acara tersebut.

Baca: Rusak Baliho Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Warga Ber-KTP Bone Affandy Dibawa ke RS Jiwa

Baca: Katering Makanan Bayi Ala Mpasi Homemade Makassar, Praktis dan Higienis

Baca: Jelang Debat Kedua Pilpres 2019, 10 Lembaga Umumkan Hasil Survei Elektabilitas, Jokowi Masih Ungggul

Foto yang diunggah ke Instagram itu kemudian ditambah caption tak begitu panjang yang menunujukkan keakraban Ifan Seventeen dengan kedua anak Herman Seventeen itu.

Juliana Moechtar menuliskan, anaknya yang bernama Hafuza ingin seperti ayahnya, mahir bermain gitar.

Lalu, anaknya yang kedua bernama Hisyam, ingin seperti Ifan Seventeen, memiliki suara bagus.

"@hafuza_hisyam with om @ifanseventeen ... “ fuza katanya pgn kyk papà @hermanseventeen main gitar, klw hisyam pgn nya kyk om ifan jd penyanyi ..." tulisnya Juliana Moechtar.

Baca: Dulu Pebalap Rally Internasional, Ini Kesibukan Subhan Aksa Sekarang

Baca: Ustaz Abdul Somad Minta Akun IG Ustaz Oemar Mita Dikembalikan, Siapa Abu Bassam Oemar Mita LC?

Baca: Pebalap AHRT, Andi Gilang Lebih Tertantang Saat Balapan di Buriram, Ini Alasannya

Tak disangka, ketika Juliana mengunggah foto sang anak bersama Ifan, langsung dibanjiri komentar netizen.