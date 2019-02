Alas Kaki di Payless Shoes Nipah Mal Diskon 50% hingga Buy 1 Get 1

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ritel alas kaki asal Amerika Serikat Payless Shoes Nipah Mal nenawarkan potongan harga hingga 50 persen.

Spesial edisi Valentine Day.

PIC Payless Nipah Mall, Amin menuturkan, Payless Shoes menawarkan berbagai macam sepatu dan aksesoris dengan harga terjangkau untuk setiap anggota keluarga.

"Seperti sepatu dan sandal wanita, pria dan anak-anak, hadir sesuai tren terbaru seperti pumps, wedges, gladiator sandal, flip flop, sports shoes, character sneakers, dan glitter shoes," katanya via rilis, Jumat (15/2/2019).

Promo 50 persen hingga Minggu (17/2/2019) lebih banyak ke sepatu.

"Dan promo ini khusus untuk produk dengan harga normal" ujar Amin.

Payless, kata Amin pun memberikan promo buy 1 get 1 dengan diskon 50 persen off second item selama empat hari di Nipah Mall.

"Ini apresiasi kami di moment yang spesial kepada customer di hari kasih sayang," katanya.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali @fadhlymuhammad

