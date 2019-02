Nostalgia Lagu MLTR di Citadines Makassar, Target Hanya 60 Pax

Suasana jumpa pers A Tribute To MLTR di Splash Pool Bar & Lounge, lantai 2, Jl Sultan Hasanuddin No 24 Makassar, Kamis (14/2/2019)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Citadines Royal Bay Makassar akan menghadirkan suguhan menarik buat penggemar Michael Learns to Rock (MLTR) di Splash Pool Bar & Lounge, lantai 2, Jl Sultan Hasanuddin No 24 Makassar, Jumat (15/2/2019), mulai pukul 19.00 wita hingga 24.00 wita.

Bertajuk Paint My Love, sebanyak 20 judul lagu-lagu group band beraliran pop dan pop-soft rock yang berdiri tahun 80an ini akan dinyanyikan oleh group lokal Makassar Yellow Lines. Beberapa diantaranya That’s Why You Go, Paint My Love dan lainnya.

Hal tersebut dipaparkan General Manager Citadines Royal Bay Makassar, Yudhi Bakaria saat menggelar jumpa pers di di Splash Pool Bar & Lounge, lantai 2, Jl Sultan Hasanuddin No 24 Makassar, Kamis (14/2/2019).

"Sengaja kita mengambil MLTR untuk jadi tema kegiatan ini, dikarenakan lagu-lagu yang MLTR bawakan semua memiliki kategori puisi cinta. Hal ini sesuai dengan momen valentine yang jatuh pada 14 Februari kan. Yah meski ada yang merayakan ada pula yang tidak intinya A Tribut To MLTR ini dapat mengingatkan kita memori di tahun 90an dimana lagu-lagunya selalu menjadi top chart," katanya.

"Event ini juga merupakan langkah awal dari kegiatan yang akan dilaksanakan di Spalsh Pool Bar & Lounge dan ke depannya masih banyak tema-tema lain yang akan kami disiapkan. Tujuannya tentu agar kita memberikan suguhan menarik buat pelanggan kami," lanjutnya.

Sementara Head of Promotion and Entertaint Citadines Royal bay Makassar, Mustahab Nur Iman mengatakan pihaknya telah menyiapkan paket khusus buat para tamu yang ingin menikmati event A Tribut To MLTR.

"Hanya dengan Rp 100 ribu, tamu sudah bisa menu BBQ plus aneka minuman yang telah disiapkan oleh staf kami. Sementara untuk target yah kita sesuaikan dengan tempat ini yakni kisaran 60 pax saja," katanya.

"Target kami hanya 60 sampai 70 orang pax. Tidak perlu banyak pengunjungnya, yang penting ialah bagaimana tamu bisa benar-benar nyaman dengan lagu-lagu pop dan pop-soft rock dari MLTR yang akan dinyanyikan oleh group lokal Makassar Yellow Lines," tuturnya.

April mendatang, Citadines Royal bay Makassar akan mendatangkan artis untuk memanjakan pengunjung setianya.

