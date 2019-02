Disebut Menjalin Kasih, Ini Potret Kemesraan Marion Jola dan Julian Jacob dengan Tema Valentine

TRIBUN-TIMUR.COM-Jebolan ajang Indonesia Idol, Marion Jola kian santer dikabarkan menjalin kasih dengan Julian Jacob.

Tak jarang mereka mengumbar foto kemesraan di akun instagram masing-masing.

Baru-baru ini, keduanya pun menjalani pemotretan couple . Gadis asal Sumba itu melakukan pemotretan dengan bertema Valentine.

Bersama Julian Jacob, Marion berfoto couple dengan judul 'I Love You, Until Your Reflection in The Mirror is Mine'.

Seperti judulnya, dalam foto kali ini mereka menggunakan kaca sebagai salah satu properti.

"Did sum photoshoot with @fdphotography90 for valentines day and also for showing off my boyfriend who is so Park Hyung Sik look alike in this pict (emoji)."

Tampak Marion Jola mengenakan dress beludru warna biru tua.

Sementara itu, Jullian Jacob mengenakan turtle neck bewarna hitam.

"I LOVE YOU, untill your Reflection in the mirror is Mine"

"I LOVE YOU, untill your Reflection in the mirror is Mine"

